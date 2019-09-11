مدفعية الحوثية تواصل خروقاتها وتقصف "المشتركة" بالدريهمي جنوب الحديدة 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الحديدة - الخليج 365

استمرت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عملياتها العسكرية وخروقاتها اليومية للهدنة الأممية في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة غربي اليمن.



وأفادت مصادر عسكرية ميدانية بقيام مليشيات الحوثي بإستهداف مواقع القوات المشتركة في مديرية الدريهمي جنوب الحديدة بالمدفعية في أوقات متفرقة منذ صباح اليوم.

وقالت المصادر أن مواقع القوات المشتركة المتمركزة في المنطقة تعرضت للقصف بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة من عيار 120 وبقذائف آر بي جي وبقذائف مدفعية الهاوزر.

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ونوهت المصادر إلى قيام المليشيات بتكثيف إستهداف مواقع أخرى تابعة للقوات المشتركة بالأسلحة الثقيلة من عيار 23 والأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 حتى ساعات الظهيرة.

وتأتي هذه الخروقات والإنتهاكات الحوثية اليومية للهدنة الأممية لوقف إطلاق النار في الحديدة في الوقت الذي تلتزم الأمم المتحدة الصمت تجاه تلك الخروقات والإنتهاكات المتواصلة.

وأمس شنت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن قصفاً ليلياً عنيفاً على الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مدينة حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن ، بالأسلحة الثقيلة والقذائف المدفعية.

وذكرت مصادر محلية في حيس أن المليشيات أطلقت عدداً من القذائف المدفعية صوب منازل المواطنين مساء اليوم الثلاثاء وسقطت في عدد من الأحياء السكنية مخلفة أضراراً بالغة بالممتلكات.

وتضيف المصادر أن المليشيات تقوم بإستهداف المنازل بالإسلحة الثقيلة بشكل عشوائي وعنيف ، وخلفت حالة من الهلع في صفوف المدنيين ، خوفاً من وقوع مجازر بشعة تقوم بها المليشيات مجدداً بعد أن ارتكبت عشرات المجازر في أوقات سابقة راح ضحيتها مئات الأبرياء من النساء والأطفال.