بالصور.. وكيل المهرة يناقش مع السفير مارم أوضاع الطلاب والمرضى في مصر 

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة من اللقاء
كتب
المهرة - الخليج 365
ناقش وكيل محافظة المهرة الأول الأستاذ مختار بن عويّض الجعفري مع سفير بلادنا بجمهورية مصر العربية د. محمد مارم ، وضع الطلاب والمرضى من أبناء المهرة المتواجدين في مصر وطبيعة التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها السفارة في هذا الجانب.
وتطرق اللقاء - الذي يأتي ضمن زيارة الوكيل الأول لجمهورية مصر العربية - إلى مساعي وجهود السلطة المحلية بالمحافظة لشراء شقق للمرضى والطلاب الدارسين، وآلية الشراء حسب توجيهات محافظ المحافظة الشيخ راجح سعيد باكريت لرفع المعاناة عن أبناء المهرة أثناء تواجدهم في مصر للدراسة أو العلاج وتسهيل مهمة ممثل المحافظة بمصر خاصة من حيث السكن .
وبحث اللقاء تعاون السفارة ممثلة بالشؤؤن القانونية لإتمام إجراءات شراء الشقق.
من جانبه رحب السفير مارم بهذه الخطوة التي تعكس اهتمام السلطة المحلية بأبناء المهرة المتواجدين في الخارج في مهام دراسية وعلاجية سعيا لإنجاحها ، مبدياً استعداده تقديم كافة التسهيلات وتذليل أي صعوبات أو عوائق وتنفيذ أي مطالب لمحافظة المهرة، و موجهاً الجهات المعنية في السفارة إنجاز معاملات المهرة أولاً بأول دون تأخير .
إلى ذلك وتنفيذاً لتوجيه معالي السفير ، التقى الوكيل الأول بن عويّض بالمستشار الطبي بالسفارة د. محمد سالم باحاج وناقش معه الترتيبات والإجراءات الخاصة بكيفية اختيار الأطباء والمشافي في القاهرة والمدن المصرية الأخرى المعتمدة لدى السفارة والتي تتعامل معها ولها خصم خاص لما من شأنه تقديم خدمات طبية جيدة لأبناء المهرة وتيسير رحلاتهم العلاجية إلى مصر.
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