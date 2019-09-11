مدير شرطة ساحل حضرموت ينعي مدير مكافحة المخدرات السابق

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

مدير شرطة ساحل حضرموت

كتب الخليج 365 - المكـلا

نعى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي،العقيد سعيد عوض بازبيدي مدير إدارة مكافحة المخدرات "السابق" الذي وافاه الأجل صباح اليوم الأربعاء بمدينة المكلا.

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ورفع العميد التميمي باسمه وكل منتسبي الأمن والشرطة بساحل حضرموت، خالص التعازي وعظيم المواساة لأولاد الفقيد وأسرته ومحبيه، مبتهلاً إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أنه سيوارى جثمان العقيد سعيد عوض بازبيدي مدير المكافحة سابقاً إلى مثواه الأخير في مقبرة باعبود بعد صلاة العصر.