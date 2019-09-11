أنباء.. محافظ حضرموت يوقف تصدير النفط للحكومة.. لهذا السبب

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

البحسني

كتب الخليج 365 - عبدالله محسن

كشفت مصادر مقربة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عن اتخاذه أول قرار حضرمي مصيري تجاه حكومة الشرعية، نزولا عند الرغبة الشعبية الحضرمية وردا على التجاهل الحكومي المتواصل لأهم المطالب الحضرمية المتمثلة بتسليم حضرموت نسبتها المهينة من عوائد تصدير شحنات نفط المسيلة.



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وأكدت المصادر ان تلويح البحسني الجاد بإيقاف تصدير الشحنات النفطية الحضرمية إلى حكومة الشرعية،جاء بتوافق مع القيادات الحضرمية على ضرورة اللجوء لتنفيذ أول تهديد حضرمي حقيقي بإيقاف تصدير النفط،بعد أن بلغت الأوضاع الخدمية للكهرباء بحضرموت حدا لايطاق.

وقالت المصادر أن المحافظ أكد للجميع انه لن يتم السماح بعد اليوم بتصدير شحنات النفط بدون توريد مستحقات حضرموت من مبيعاته وصرف قيمة فواتير المحروقات بمحطات الكهرباء وفق توجيهات دولة رئيس الوزراء بشرائها لمحافظة حضرموت، وكذلك دفع رواتب جنود وصف ضباط المنطقة العسكرية الثانية أسوة بزملائهم في المناطق الأخرى.

وأوضحت المصادر ان جنود المنطقة العسكرية الثانية لم يستلموا مرتباتهم منذ أربعة أشهر ماضية لاول مرة مازاد من مستوى الضغط على المحافظ وقيادة حضرموت التي اضطرت لاتخاذ قرار إيقاف تصدير النفط الحضرمي حتى تسليم حضرموت كافة استحقاقاتها بانتظام ودون تأخير او تسويف أواي اعتبارات أخرى .