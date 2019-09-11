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عدن - ياسمين التهامي - شاهد "صورة" جديدة لعيدروس الزبيدي ورفاقه من داخل مكة تثير جدلا واسعا 2019/09/11 الساعة 03:04 مساءً Advertisements تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء صورة لوفد المجلس الانتقالي الجنوبي لحوار جدة خلال أدائهم مناسك العمرة. وتظهر الصورة وفد الانتقالي برئاسة عيدروس الزبيدي بلباس الاحرام في الحرم المكي الشريف.

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