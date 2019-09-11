شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي كبير يلعب دور الجاسوس على لاعبي منتخب اليمن من المحافظات الشمالية .. فماذا قال ؟! والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حسين العزي@hussinalezzi5 بالكاد أقنعناهم بالعودة من الجبهة

لقدكانوا يفضلون مواصلة المباراة بطريقة مختلفة

هكذا فاجأني أحدالإخوة وهو يتحدث عن(إثنين)في منتخبنا

ورغم خشيتي من ضغوط محتملة إلا أن الإعتزاز يدفعني لنقل ماسمعت

فلله أنتِ يابلادي

ولله أنتم يارفاق السلاح ماأجملكم وأنتم تعزفون وطناً في لعبكم وحربكم

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