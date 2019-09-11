شكرا لبحثكم عن خبر سقوط قتلى وجرحى في اشتباكات مسلحة بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ادت اشتباكات عنيفة اندلعت ظهر اليوم في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن الى مقتل واصابة خمسة اشخاص. وقال شهود عيان ان شخصين قتلا جراء الاشتباكات فيما اصيب ثلاثة اخرون. Advertisements واضاف الشهود ان الاشتباكات استمرت لاكثر من ساعة تضررت بسببها عدد من المنازل. واشار الشهود الى ان الجرحى تم نقلهم الى مستشفى اطباء بلاحدود.

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