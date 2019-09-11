شكرا لبحثكم عن خبر ضبط عنصر خطير بعصابة تقطع وسلب في العاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات من كتيبة الاحتياط الثانية بعدن من القبض على عنصر خطير من عصابات التقطع والنهب .

وقال مصدر مطلع في الكتيبة، إن قيادة وأفراد الكتيبة أوقعت بأحد أهم عناصر عصابات "البلطجة" التي روعت الآمنين من مواطني العاصمة عدن ويدعى "ع. و. أ".

وأضاف المصدر أن المتهم قام بالتقطع على السيارات المارة في منطقة الممدارة بمديرية الشيخ عثمان، وكذلك شرع بسلب أموال عدد من الأشخاص واستولى على سياراتهم دون وجه حق.

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ولفت إلى أنه جرى القبض على المتهم دون إطلاق رصاصة واحدة أثناء تنفيذ العملية.

واشار إلى أن الموقوف على ذمة القضية يمثل أهمية لما يمتلكه من معلومات قد تقود إلى القبض على بقية العناصر الخارجة عن النظام والقانون.

وشدد على أن هناك تنسيقاً أمنياً عالياً بين كتيبة الاحتياط الثانية وإدارة أمن العاصمة عدن، مبيناً أنه جرى تسليم المتهم إلى إدارة الأمن لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

