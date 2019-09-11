شكرا لبحثكم عن خبر قوات الحزام الأمني تحبط هجوما حوثيا شمالي الضالع والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

ذكرت مصادر ميدانية وعسكرية، الأربعاء، أن قوات المقاومة الجنوبية والحزام الأمني أحبطت وكسرت زحفا واسعا لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في جبهتي الزبيريات والريبي شرق وجنوب شرق منطقة الفاخر، شمالي محافظة الضالع.

وأوضحت المصادر، باندلاع مواجهات ليلية عنيفة في جبهة الزبيريات، وتوسعت جنوبا باتجاه جبهة الريبي وصولاً لجبهتي حبيلي الضبة والشاعري بالشغادر في حجر، وأسفرت محاولة التسلل عن مصرع وجرح معظم العناصر الحوثية المهاجمة.

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وحسب المصادر، حاولت المليشيات التسلل باتجاه في الأطراف الغربية لمنطقة شخَب تحت غطاء نيراني كثيف، لكن تم رصدهم في وقت مبكر والتعامل معهم مباشرة، وهو ما ضاعف من أعداد خسائرهم، تاركين عدداً من قطع الأسلحة خلفهم، قبل هربهم.

وأفادت المصادر، بأن المواجهات استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، واستهدفت دبابات ومدفعية المقاومة الجنوبية تمركز المليشيات الحوثية في مناطق شرق عويش وجنوب الزبيريات.