البحسني يلتقي الرائد بازهير ويهنئه ومرافقيه على سلامتهم

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من اللقاء

كتب الخليج 365 - المكـلا

التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني صباح اليوم الرائد عبيد كرامة بازهير في مكتبة بمدينة المكلا.



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وهنأ المحافظ البحسني الرائد بازهير ومرافقيه على سلامتهم ووصولهم إلى حضرموت، بعد أن نجحت المساعي والجهود في فك أسرهم مؤخراً بمحافظة مأرب.

وتقدم محافظ حضرموت بشكره وتقديره لكل الجهود التي بذلت في سبيل الإفراج عن الرائد بازهير ومرافقيه من قبل كافة الجهات والشخصيات في محافظتي حضرموت ومأرب وقيادة التحالف العربي بوادي حضرموت.

بدوره أعرب الرائد بازهير عن خالص شكره وعرفانه وزملائه للجهود الي بذلها سيادة محافظ حضرموت وتواصله بشكل مستمر مع مختلف الجهات والوجاهات ما أسفر عن فك أسرهم، مثمناً مساعي الجميع في هذا الموضوع ، ومؤكداً مواصلة العمل بثبات واخلاص ويقظة من أجل حضرموت والوطن.