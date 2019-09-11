البحسني يجرى تغيرات في قطاعات الكهرباء والتوليد والشؤون الاجتماعية والعمل

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 البحسني كتب الخليج 365 - المكـلا أجرى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني عدد من التغيرات في قطاعات المؤسسة العامة للكهرباء منطقة ساحل حضرموت ومحطات التوليد بساحل حضرموت ومكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت.

Advertisements وتضمنت التغيرات التي أجراها محافظ حصرموت، اصدار القرار رقم (161) لسنة 2019م قضى بتكليف المهندس عبدالله فرج عبدالله حمران قائما بأعمال مدير عام المؤسسة العامة لكهرباء منطقة ساحل حضرموت، واصدار القرار رقم (163) لسنة 2019م قضى بتكليف المهندس عبدالحكيم أحمد فرج بوسبعة مديرا عاما لمحطات التوليد بساحل حضرموت. كما أصدر محافظ حضرموت القرار رقم (165) لسنة 2019م قضى بتكليف أوسان محمد عمر باحسين قائما بأعمال مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت. Advertisements Advertisements

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