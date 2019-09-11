على غرار الإمارات.. السعودية ترسل تعزيزات عسكرية ضخمة الى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – المهرة / وكالات

اتهم قيادي في الحراك الشعبي بمحافظة المهرة، شرق البلاد، السعودية بإرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى المحافظة .

وقال مسؤول العلاقات الخارجية في لجنة الاعتصام السلمي بالمهرة، أحمد بلحاف إن السعودية دفعت في الأيام القليلة الماضية، بقوات إضافية كبيرة وصلت إلى مطار مدينة الغيظة، عاصمة المهرة، الذي حولته إلى قاعدة عسكرية لقواتها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذه التعزيزات “فاجأت أبناء المهرة، حيث تقدر بنحو 1500 جندي بعتادهم وسلاحهم الخفيف والمتوسط والثقيل بينها دبابات ومدرعات”.

وأكد أنه منذ سنتين والقوات السعودية تتواجد في المهرة، بشكل غير مبرر، في الوقت الذي تدفع بميليشيات من جنسيات مختلفة، تنتشر في معسكرات استحدثتها على امتداد الشريط الصحراوي والساحلي من محافظة المهرة، بالإضافة إلى تحويل مطار المحافظة المدني إلى مقر عسكري لها.

وبحسب المسؤول في الحراك المناهض للوجود العسكري السعودي فإنه مقابل هذا الانتشار والتواجد الكثيف للقوات السعودية، عملت على “إنشاء تشكيلات ميليشياوية حلت محل القوات الأمنية والعسكرية وتتلقى توجيهاتها من قيادة القوات السعودية مباشرة”، في سيناريو مماثل لما قامت به دولة الإمارات في محافظات عدن والمكلا، جنوب وشرق البلاد.

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وأشار الناشط اليمني بلحاف إلى أن السلطات السعودية “لم تصغ لصوت اعتصام أبناء محافظة المهرة الرافض لتواجدها غير المبرر وتدخلاتها في شؤون المحافظة الداخلية، وصل إلى الحد غير المعقول”.

وأردف قائلا: “السعودية بدأت تتدخل في تعيين مدراء العموم، بالإضافة إلى تورط ضباط سعوديين في نهب المال العام الذي يمارسه، حاكم المحافظة المقرب منهم، راجح باكريت”.

ولفت القيادي في احتجاجات المهرة إلى أن الهبة الشعبية التي أعلنتها القبائل في آب/ أغسطس الماضي بقيادة الشيخ علي سالم الحريزي، “لا زالت مستمرة”.

كما أن تلك الهبة الشعبية جاءت “للوقوف أمام تحركات المليشيات والقوات السعودية العبثية التي تستهدف أمن واستقرار ومواطنين محافظة المهرة”.

ومنذ نهاية العام 2017، توجد القوات السعودية في محافظة المهرة، حيث تنتشر في عدد من المواقع بينها مطار الغيظة، كبرى مدن المحافظة، وتقول إنها جاءت لتعزيز الأمن وضبط عمليات التهريب ومكافحتها، لكنها تسببت باحتجاجات في المهرة ضد وجودها فيها.