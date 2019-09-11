الريال اليمني يواصل تراجعه أمام العملات الأجنبية.. أسعار الصرف اليوم

واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها أمام الريال اليمني في تداولات اليوم الأربعاء 11سبتمبر2019م وقال متداولون إن سعر الدولار الأمريكي والريال السعودي واصلا الارتفاع أمام الريال اليمني. آخر تحديثات اسعار صرف العملات أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن اليوم الأربعاء. أسعار الصرف في صنعاء Advertisements الدولار الأمريكي: 600 : 605 الريال السعودي : 157.5: 158.5 أسعار الصرف في عدن الدولار الأمريكي: 601 : 606 الريال السعودي : 158.5 : 159.5

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