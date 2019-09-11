إتحاد ملاك محطات الوقود الأهلية يعقدون اجتماعا استثنائيا بعدن

اكدا الشيخ صالح ناصر باصهي رئيس اتحاد ملاك محطات الوقود الأهلية والخاصة بكل من عدن /لحج / أبين والضالع ان على شركة النفط ان تقف الى جانب وكلائها من ملاك المحطات الأهلية مثلما هم واقفين الى جانبها ، مشيدا من جانب اخر بدور الشركة ومدى اهتمامها وحرصها على توفير الوقود في المناطق الواقعة في نطاق التموين الجغرافي للشركة وذلك بحسب الإمكانيات المتاحة لديها.

جاء ذلك خلال وقائع الاجتماع الاستثنائي الذي انعقد صباح اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة الشيخ باصهي والذي جرى فيه مناقشة أوضاع الاتحاد واستعراض ابرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل الوكلاء في عملية استلام وتوزيع وتسويق المشتقات النفطية.

من جانبهم طالب الوكلاء من رئيس الاتحاد بضرورة نقل طبيعة معاناتهم الى قيادة شركة النفط بغرض تسهيل مهمتهم في عملية استلام وتموين السوق المحلية بالوقود وبما يسهم في استقرار العملية التموينية عموما ووصول السوق المحلية الى حالة من الاكتفاء والتي تؤدي بدورها للقضاء على السوق السوداء التي يرى الاتحاد وأعضائه بانها قد أضرت وماتزال تضر كثيرا بالوطن والمواطن .

وفي ختام الاجتماع وعد الاخ رئيس اتحاد ملاك المحطات الأهلية الاخوة وكلاء الشركة من ملاك المحطات بطرح كافة ملاحظاتهم على قيادة فرع شركة النفط بعدن ووزارة النفط وبما يسهم في الخروج بحلول ترضي كافة الأطراف و تساهم في استقرار العملية التموينية في السوق المحلية.