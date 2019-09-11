الاكثر مشاهدة - فيديو مروع يوثق من مسافة قريبة لحظة استهداف ‘‘طقم حوثي’’ وتناثر الأشلاء عشرات الأمتار .. شاهد

شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو مروع يوثق من مسافة قريبة لحظة استهداف ‘‘طقم حوثي’’ وتناثر الأشلاء عشرات الأمتار .. شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف فيديو لحظة استهداف طائرات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لمجموعة حوثية إرهابية بوادي الخراشب في محور “كتاف – صعده”. ونشر المركز الإعلامي لمحور “كتاف – صعده” الفيديو على حسابه بموقع الفيديوهات “يوتيوب”، ويظهر فيه استهداف عربة تقل عددا من الحوثيين الإرهابيين، وبدأت السيارة في التحرك إلا أن الصاروخ أصابها بدقة. ​ Advertisements ​​​​ ​​​​ ​​​​​ وأحدث الاستهداف انفجارا هائلا أدى لتدمير السيارة بمن فيها أيضا، حيث جرى تصوير الفيديو من مسافة قريبة.

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