الاكثر مشاهدة - وداعًا للسمنة : مشروب مذهل موجود في كل منزل لحرق الدهون خلال 8 ساعات فقط

شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسمنة : مشروب مذهل موجود في كل منزل لحرق الدهون خلال 8 ساعات فقط والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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ا هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل النوم بساعة واحدة:

المكونات:

ملعقة من عصير الليمون

ملعقتان من البقدونس المفروم

نصف ملعقة صغيرة من القرفة

ملعقتان صغيرتان من خل التفاح

ملعقتان من عسل النحل

قليل من الزنجبيل حسب الرغبة

اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.