شكرا لقرائتكم خبر عن وداعًا للسمنة : مشروب مذهل موجود في كل منزل لحرق الدهون خلال 8 ساعات فقط والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
ا هى الطريقة التى تزيد من حرق الدهون حتى فى فترة النوم ؟
إليكم الحل ، لا تأكل شىء قبل النوم ببضع ساعات، ثم تناول هذا المشروب قبل النوم بساعة واحدة:
المكونات:
ملعقة من عصير الليمون
ملعقتان من البقدونس المفروم
نصف ملعقة صغيرة من القرفة
ملعقتان صغيرتان من خل التفاح
ملعقتان من عسل النحل
قليل من الزنجبيل حسب الرغبة
اخلط المكونات السابقة و تناولها قبل النوم بساعة . سوف تلاحظ الفرق فى خلال أيام قليلة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاكثر مشاهدة - وداعًا للسمنة : مشروب مذهل موجود في كل منزل لحرق الدهون خلال 8 ساعات فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ناس تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.