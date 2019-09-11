الاكثر مشاهدة - عاجل : اندلاع معارك عنيفة في قلب مدينة عدن ودخول أسلحة جديدة إلى خط المواجهات والرعب يجتاح المواطنين وهذا ما يحدث في الأثناء(تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - اندلعت اشتباكات عنيفة، اليوم الأربعاء، في مديرية الشيخ عثمان، بالعاصمة المؤقتة عدن، جنوبي اليمن. وقالت مصادر محلية، إن اشتباكات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة، بين مسلحين من منطقتي السيلة والمحاريق، في مديرية الشيخ عثمان بالعاصمة عدن. Advertisements ​ ​​​​ ​​​​ ​​​​​ وشهدت المديرية مواجهات متقطعة منذ أشهر حصدت كثير من الأرواح من الجانبين.

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