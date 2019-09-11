شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الداعية السعودي الذي هاجم هيئة الترفيه قبل يومين؟ شاهدوا كيف كان مصيره اليوم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت صفحة "معتقلي الرأي" على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن السلطات السعودية اعتقلت الشيخ عمر المقبل أستاذ الشريعة بجامعة القصيم بعد هجومه الأخير على هيئة الترفيه التي يترأسها تركي آل الشيخ.

وكتبت الصفحة منذ قليل: تأكد لنا خبر اعتقال الشيخ د. عمر_المقبل الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة القصيم على خلفية مقطع انتشر له قبل أيام يبدي فيه رأيه بما تمارسه هيئة الترفيه، معتبراً أن مايجري "يسلخ المجتمع السعودي من هويته باسم الترفيه".

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وكان الداعية قد هاجم النشاطات التي تنفذها هيئة الترفيه في بلاده، قائلا إنها “تؤدي إلى سلخ المجتمع عن هويته وتجلب سخط الله”.

وقال الداعية عمر المقبل: “لسنا ضد الترفيه، بل معه إذا كان ضمن الضوابط الشرعية قولا وفعلا، ونحن ضد سلخ المجتمع عن هويته، وضد ذبح الحياء باسم الترفيه”.

وكان المقبل يشير بذلك إلى مشاركة فنانين ومشاهير في حفلات غنائية وراقصة في المملكة، ضمن أنشطة الهيئة.

وتابع المقبل: “نحن ضد جلب شذاذ الآفاق وفساقهم إلى بلاد الحرمين باسم الترفيه، لتتفتح أجيالنا الناشئة على تلك النماذج الساقطة التي تصدر على أنها نجوم وقدوات”.

والهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أنشئت في 7 مايو/أيار 2016، وتُعنى بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه. وكان أول رئيس لها هو أحمد بن عقيل الخطيب وأعفي من منصبه في 18 يونيو/حزيران 2018. والرئيس الحالي لها هو تركي بن عبد المحسن آل الشيخ.