الزبيدي يثبت انه اذكى واقوى من هادي والجنرال الاحمر والميسري ..شاهد ماذا فعل الزبيدي مباشرة بعد فشل الحوار في جدة ونال اعجاب الملك سلمان وكل ابناء الجنوب

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قال مصدر عمالي في ميناء الزيت بأن هناك كمية تقدر ب10 الف طن متري من مادة الديزل تكفل بشراءه المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات كشحنة إسعافية سيتم تزويدها للمحطات بمعدل 1500طن متري يوميا وذلك حتى لايتم إيقاف المحطات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة عدن. وأوضح المصدر بإن المجلس الانتقالي الذي يتلقى دعما غير محدود من الامارات قام بشراء هذه الكمية من التاجر البسيري الحضرمي الذي يمتلك كمية من المشتقات النفطية في خزانات المصافي منذ فترة سابقة، نافيا أن تكون هذه الكمية مشتراه من العيسي حيث ان السفينة الخاصة بالتاجر العيسي دخلت عصر اليوم رصيف ميناء الزيت وستقوم بتفريغ كميات من المشتقات النفطية لتزويد السوق المحلي فقط بمادة الديزل وليس لها إي علاقة بإمداد محطات الكهرباء. جديد الحدث أونلاين: Advertisements

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