بعد مرض شديد .. وفاة أحد أهم وأشهر الفنانيين اليمنيين في السعودية

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - توفي الفنان هود العيدروس مساء الثلاثاء في جدة بالسعودية، إثر مرض شديد ألم به. والعيدروس هو فنان حضرمي يمني ولد في مدينة ساه بحضرموت في خمسينيات القرن الماضي. جديد الحدث أونلاين: Advertisements تميز هود بأداء الألوان الحضرمية ومن أشهر أعماله بنت البادية ويلومون الجمل ومشتاق للمغرب. وهو والد الفنان الشاب عيدروس العيدروس. وانقطع العيدروس عن الساحة الفنية لفترة طويلة دامت أكثر من 10 سنوات، ليعود في العام 2014 بدويتو غنائي مع الفنانة سالي سيف، ليجدد من خلالها العيدروس أغنيته الفلكلورية اليمنية القديمة "الحسيني".

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