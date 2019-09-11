البحسني يبحث الترتيبات للبدء بترميم مواقع أثرية في حضرموت

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

البحسني

كتب متابعات_الخليج 365

التقى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمكتبه بالمكلا الخبيرتين في مجال العمارة الطينية، البريطانية الدكتورة سلمى الملوجي واللبنانية ميرا كفوري .



واستمع المحافظ من الخبيرة البريطانية الدكتورة سلمى الملوجي الى جهودها في مجال العمارة الطينية في حضرموت، والترتيبات الحالية للبدء في تنفيذ مشاريع لترميم مواقع ومساجد أثرية في المكلا والشحر وشبام بتمويل من المجلس البريطاني وصندوق الأمير كلاوس بمملكة هولندا.

وأعرب المحافظ عن خالص شكره لجهود الخبيرة في مجال الآثار الدكتورة سلمى واهتمامها بالجانب الأثري ، وانجازها لمؤلفات ودراسات في مجال العمارة الطينية في حضرموت .

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وبحث المحافظ مع الخبيرة البريطانية سبل التعاون في المجالات الأثرية والبيئية، مؤكداً حرصه واهتمام قيادة السلطة المحلية بالآثار في حضرموت، والاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح المشاريع الهادفة الحفاظ على الآثار والمواقع الأثرية والتاريخية في حضرموت.

بدورها أوضحت الخبيرة البريطانية ان هذا المشروع يعد امتداداً لجهودها في مجال الآثار في حضرموت وتأسيس مؤسسة دوعن للعمارة الطينية، مشيدة بالإرث التاريخي لحضرموت واهمية الحفاظ عليه، واستعدادها للتعاون مع قيادة السلطة المحلية للبحث عن تمويل دولي للعديد من المواقع الأثرية.

وثمنت ما عايشته من استقرار في حضرموت، مشيدة بالتعاون الأمثل والراقي في جميع المواقع والنقاط العسكرية التي تعكس الانضباط والوعي والالتزام الذي يتحلى به العناصر العسكرية والأمنية بحضرموت.

حضر اللقاء مدير عام الهيئة العامة للآثار والمتاحف والمخطوطات بالمحافظة رياض باكرموم ومدير مؤسسة دوعن للعمارة الطينية د. عبدالله باغميان وأعضاء إدارة المؤسسة .