تقرير أممي يكشف عن انتهاكات جسيمة لمليشيا الحوثي بحق النساء في صنعاء

Advertisements Advertisements

الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

قال فريق الخبراء الدوليين التابع للأمم المتحدة، إن مليشيا الحوثي ارتكبت جرائم القتل التعسفي بحق أشخاص منتسبين للمؤتمر الشعبي العام.



وأكد الفريق أن هذه الجرائم ترقى إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وتصل المسؤولية الجنائية عنها إلى جرائم حرب.

وكشف الفريق في تقريره الذي أطلع عليه أن عدم توفر الأماكن لإجراء مقابلات مع الضحايا في صنعاء كان له الأثر على التحقيق في الانتهاكات.

Advertisements

وسجل تقرير الخبراء، انتهاكات مليشيا الحوثي ضد الناشطات من النساء في المؤتمر الشعبي العام بصنعاء، واختطاف العشرات من النساء وإخفائهن وتعرضهن للتعذيب والاعتداء الجنسي والجسدي وتلفيق تهم أخلاقية بحقهن.

ووثّق التقرير عمليات اختطاف للعشرات من النساء بتظاهرات يومي 6 ديسمبر 2017 و21 مارس 2018 بينهن فتيات بسن 17 عاماً.

وأشار إلى أنه تم فصل النساء المنتميات للمؤتمر وممارسة التعذيب والاعتداء الجنسي عليهن وقص شعورهن وإجبارهن على الإدلاء باعترافات.

ورصد سجل تقرير الخبراء، اختفاء عدد من أعضاء المؤتمر الشعبي العام لأشهر طويلة، وأنه تم احتجاز عضوة في المؤتمر الشعبي بسجن الأمن السياسي بذمار مع أقاربها بينهم صغار السن.

وسرد التقرير عدداً من وقائع الانتهاكات بينها اختطاف واغتصاب وقتل عضو في المؤتمر يناير 2018.