إدارة مستشفى جامعة 6 أكتوبر المصرية  تعلن تقديم خصم وقدره 20% لليمنيين

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب Advertisements الخليج 365 أعلنت إدارة مستشفى جامعة 6 أكتوبر المصرية بتقديم خصم وقدره 20% لليمنيين والجاليات العربية علي جميع خدمات العيادات الخارجية والطوارئ والمعمل والأشعة.

وقالت أنه جاء ذلك بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، وكذلك بدا العام الدراسي الجديد. وأضافت أنه إيمانا من المستشفى بأهمية دورها في الوقوف إلى جانب المجتمع.. وكل عام وانتم بخير.

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