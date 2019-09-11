خبير عسكري: القوة وحدها من ستأخذ بحق أبناء الجنوب

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-عدن
قال خبير عسكري أن الجنوب لن يأخذ بحقه الا بالقوة فقط.
وذكر الخبير العسكري الجنوبي ، العميد خالد النسي ، بإن الحق لن يأتي لأبناء الجنوب العربي إلا بالقوة فقط.
وأوضح العميد النسي في تغريدة له على "تويتر" دائماً نقول لن يأتي الحق الجنوبي إلا بالقوة فقط خاصة ونحن نتعامل مع خصم تحكمه عقلية العصابات.
وأردف بالقول" والدليل أننا اليوم نتحاور بوفد يمثل الجنوب وبرعاية إقليمية ودولية وهذا لأول مرة يحدث منذُ حرب ٩٤.
وتابع" لم نحصل على هذا الحق إلا بعد أن فرضنا أنفسنا بالقوة لن نحصل على باقي حقوقنا إلا بالقوة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.