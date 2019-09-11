شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ” إيفانكا ترامب ” تثير السخرية بعد تناولها الفراولة بهذا الشكل..؟! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - زارت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي، مزرعة الفراولة في "Usme" بضواحي العاصمة الكولومبية بوغوتا، وذلك ضمن رحلتها لدول أمريكا اللاتينية.
وتستهدف رحلة إيفانكا جذب الاهتمام لمشاريع نسائية في شتى قطاع الأعمال.
وقد تناقلت وسائل إعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي فيديو لإيفانكا ترامب وهي تتناول الفراولة ، وحظي بتعليقات كثيرة، تنوعت ما بين الساخرة والمستغربة والمعجبة.
أما احد المعلقين، المتعلقين بإيفانكا، فعلق قائلا: لا أدري,, هل إيفانكا تتذوق الفراولة أم الفراولة تتذوق إيفانكا!.
المزيد.. في الفيديو أدناه:
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