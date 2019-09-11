الفنانة الكبيرة أمل كعدل تخرج عن صمتها في تسجيل مصور وهذا ما قالته

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة من الفيديو
كتب
الخليج 365-صنعاء
خرجت الفنانة الكبيرة أمل كعدل عن صمتها تجاة الاراء التي يتم نشرها باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقالت كعدل في مقطع فيديو رصده " كل واحد يحتر نفسه عيب يجيبو كلام ينتحل صفة الناس".
وأضافت:" أنا لم أتكلم في تويتر أو في أي صفحة ولم أدخل في السياسية رجاء لا يدخلوني في السياسي انا فنانة أدي رسالة.
وقالت:" عيب الفتن عيب البلبلة".
واختتمت تصريحها المسجل بالقول:" حسب الله ونعم الوكيل بالذي يتبلاني او يتكلم باسمي انا فنانة الشعب من الشعب والى الشعب".
وكان ناشطون تابعون لحزب الاصلاح فتحوا حساب على تويتر باسم امل كعدل شن هجمات ضد خصوم الاصلاحيين غير أن هذا التسجيل فضح من يقف خلف هذا الحساب المزور.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.