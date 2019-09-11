الفنانة الكبيرة أمل كعدل تخرج عن صمتها في تسجيل مصور وهذا ما قالته

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

كتب الخليج 365-صنعاء

خرجت الفنانة الكبيرة أمل كعدل عن صمتها تجاة الاراء التي يتم نشرها باسمها على وسائل التواصل الاجتماعي.



وقالت كعدل في مقطع فيديو رصده " كل واحد يحتر نفسه عيب يجيبو كلام ينتحل صفة الناس".

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وأضافت:" أنا لم أتكلم في تويتر أو في أي صفحة ولم أدخل في السياسية رجاء لا يدخلوني في السياسي انا فنانة أدي رسالة.

وقالت:" عيب الفتن عيب البلبلة".

واختتمت تصريحها المسجل بالقول:" حسب الله ونعم الوكيل بالذي يتبلاني او يتكلم باسمي انا فنانة الشعب من الشعب والى الشعب".

وكان ناشطون تابعون لحزب الاصلاح فتحوا حساب على تويتر باسم امل كعدل شن هجمات ضد خصوم الاصلاحيين غير أن هذا التسجيل فضح من يقف خلف هذا الحساب المزور.