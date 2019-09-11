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نقطة أمنية تضبط حزمة مخدرات في حضرموت

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

نقطة أمنية تضبط حزمة مخدرات في حضرموت

كتب

متابعات_الخليج 365

تمكنت نقطة أمنية في منطقة الصلب بساحل حضرموت من على مجموعة من الخارجين عن القانون وبحوزتهم مواد مخدرة من مادة الحشيش.

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 وأفادت مصادر محلية أن قوات نقطة الصلب بمدخل مدينة مكلا الشرقي تمكنت من القبض على 5 أشخاص كانوا يستقلون سيارة من نوع "كورلا" قادمة من وادي حضرموت وبحوزتهم مادة الحشيش الممنوعة.

 

وأضافت المصادر، أنه تم تحريز المضبوطات وتم إحالة المتهمين إلى هيئة مكافحة المخدرات بمكتب الساحل لاستكمال باقي الإجراءات القانونية المتبعة.

 

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