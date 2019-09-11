مواجهات صباحية عنيفة في جبهة الأقروض بتعز

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب الخليج 365-تعز شهدت جبهة الاقروض بمحافظة تعز صباح اليوم الاربعاء مواجهات عنيفة بين وحدات من اللواء 35 مدرع ومليشيا الحوثي.

وقال مصدر ميداني أن اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة الخلل والرضعة بجبهة الأقروض، إثر هجوم مليشيا الحوثي على مواقع تمركز قوات الجيش الوطني. Advertisements وذكرت المصادر أن المليشيات الانقلابية لجأت إلى محاولة التقدم بإتجاه مواقع الجيش الوطني في الهوبين والشقق إلا أن أبطال الجيش احبطوا محاولات المليشيات. وأكد المصدر أن أبطال اللواء 35 مدرع تمكنوا من التصدي لهجمات المليشيا وإحباط محاولاتها بالتقدم، وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والارواح. وصعدت مليشيات الحوثي مؤخرا من عملياتها العسكرية على مواقع الجيش الوطني في جبهتي الأقروض والكدحة جنوب شرق وجنوب غرب تعز، بغية إحراز تقدم إلا أنها بات بالفشل. Advertisements Advertisements

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