وثيقة: الحكومة وجهت البنك المركزي بصرف 5 مليار ريال لدعم عملية اقتحام عدن

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ عدن

كشفت وثيقة صادرة عن وزير المالية عن أوامر إلى محافظ البنك المركزي لصرف مبلغ 5 مليار ريال يمني لوزارة الدفاع في مأرب، بهدف حشد المزيد من القوات صوب الجنوب .

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وأكدت الوثيقة أن بند الصرف خصم المبلغ من بند السلع والخدمات المدعوم من الوديعة السعودية، ما يؤكد العبث بالوديعة السعودية لصالح مشاريع حزب الإصلاح ورغبته التوسعية على حساب تضحيات التحالف العربي وأهدافه الرئيسية .

ورأى مراقبون أن هذه الخطوة تأتي لتؤكد سيطرة حزب الإصلاح على القرار في الدولة وتسخيره ميزانية الدولة والوديعة السعودية للعمل ضد التحالف العربي وخدمة أجندة خاصة بجماعة الاخوان .

ولفت المراقبون إلى أن التعزيزات العسكرية التي يدفع بها حزب الإصلاح صوب الجنوب يتم تمويلها من الوديعة السعودية وبند السلع والخدمات كما تظهر الوثيقة المرفقة.

وأضافو أنه في الوقت الذي تسعى فيه الامارات والسعودية للتهدئة ينقلب حزب الإصلاح على التفاهمات لتفجير الوضع مجدداً وحرف بوصلة التحالف وبأموال الوديعة السعودية المخصصة للشعب اليمني.