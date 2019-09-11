وثيقة تكشف عمليات فساد كبيرة لوزير داخلية الحكومة الشرعية السابق

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
حسين عرب
كتب
الخليج 365 ـ خاص:
حصل "الخليج 365" علي مستند يثبت استلام حسين عرب وزير الداخلية السابق مخصصا شهريا بمبلغ 25 مليون ريال ، (هذا المستند يحمل مخصص شهري إبريل ومايو 2019 بإجمالي 50 مليون ريال يمني من بنك عدن المركزي ) .
وأثيرت حول الوزير عرب اثناء فترة ولايته الاولي اتهامات بالفساد، وطالبت السلطات الفيدرالية الامريكية بتنحيته بعد تلفيقة لمحاولة اغتيال استهدفته وثبت انه من قام بتدبير العبوة الناسفة والاتصال للإبلاغ كان من منزله.
وفي الفترة الأخيرة التي تولي فيها الوزارة تصاعدت وتيرة العمليات الارهابية وسقطت المحافظة التي ينتمي إليها "أبين" في سد الارهابيين مما جعل ابناء المحافظة يطالبوا بتنحيته.
وتجدر الاشارة هنا إلى أن نجله الأكبر يمتلك شركة للخدمات النفطية مهمتها الرئيسية ابتزاز الشركات وقد كوَّن ثروة طائلة خلال السنوات الماضية تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
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