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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365-صنعاء
قالت مصادر خاصة لـ الخليج 365" إن قيادات الحوثيين او المشرفين قاموا بتعميم على أئمة المساجد في العاصمة صنعاء لتسهيل اقامة حسينيات طائفية.
وتأتي هذه الخطوات في سياق ترسيخ المفاهيم الطائفية التي استوردتها مليشيا الحوثي من ايران وقم والنجف في العراق.
وأصدرت وزارة الاوقاف الحوثية في صنعاء تعميما المساجد لاحياء يوم عاشورا وذلك من خلال البقاء في المساجد وترديد الطقوس الطائفية.
وامتدت الاحتفالات الطائفية من صعدة الى صنعاء وهي المناطق الشمالية الاكثر ترديا في المجال التعليمي فيما تستغل المليشيا هذا البيئة لفرض طقوسها الطائفية.
وبحسب مصادر خاصة، فقد عملت المليشيا ايضا عبر عقال الحارات في التحشيد ليوم عاشورا.
وذكرت المصادر أن عقال الحارات يقومون بعمل مجموعات على واتس آب الغرض الاساسي منها توزيع الغاز لكن المليشيا تستخدم هذه المجموعات في التحشيد من ابناء الحارات وتضع اغراءات لمن يستجيب لعفالياتهم الطائفية.
وفي احدى الحارات في شارع هايل نشر عاقل حارة في المجموعة تحت عنوان "الشعب اليمني يعيش مأساة كربلاء" ثم يقوم باستعداء المواطنين للفعالية الطائفية وهذا استغلال لحاجة الناس بحسب مواطنين في ذات الحارة.
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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: مليشيا الحوثي تفرض تعميمات على المساجد لاقامة "حسينيات طائفية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.