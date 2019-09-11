البحسني ينعي الفنان هود العيدروس

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 كتب الخليج 365 ـ حضرموت نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، الفنان هود العيدروس الذي وافته المنية أمس في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إثر مرض ألم به.

Advertisements هذا وأعرب المحافظ عن خالص التعازي بوفاة الفنان العيدروس الذي تميز بأداء الألوان الحضرمية وساهم في نشرها وحفظ التراث الحضرمي وذاع صيته على مستوى الخليج العربي . كما رفع المحافظ خالص التعازي الى أولاده وأسرته، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته. انا لله وانا اليه راجعون

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