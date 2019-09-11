شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة رجال يتحرشون بفنانة عراقية في الشارع بعد منتصف الليل.. استدرجتهم بذكاء ثم فعلت فعلتها.. شاهد الفيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشرت الإعلامية والممثلة العراقية همسة ماجد، مقطع فيديو يوثق تعرضها للمضايقة من بعض الرجال في الشارع وقامت بتصوير وجوههم ورقم السيارة التي يستقلونها؛ حيث أخذت تصرخ بصوت عال وتهدد متوعدة بالرد.

وقالت همسة ماجد: ” إلى من يهمه الأمر لقد تم التهاون في قضيتي ولن أسكت وسأقاضيكم جميعاً وسيحاسبكم الشعب ليس من أجلي إنما من أجل الحرية وسيادة القانون فوق الجميع وإلى نفس ضعيفة قالت لماذا خرجت فالليل فأنا بقرب منزلي وعودتي من مكان رزقي ومع أهلي وأصحابي. هل أصبح من العيب؟ كفاكم الرمي بالمحصنات فعين الله لاتنم حسبي الله ونعم الوكيل ” .

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وأضافت: ” إلى كل شخص تسولة نفسة يمشي برتبة بابا. أكلك كُل ضباط العراق أهلي وإني ما أخاف والقانون يمشي غصب عنك وعن معارفك. تم اتخاذ الإجراء اللازم وتم توقيف الـ3أشباه الرجال لمدة يوم واحد وبعد رفع السلاح والتعدي اللفظي والجسدي على أخي وزميلي عصام الشمري، تم خروج الثلاثة من التوقيف بأي قانون وكيف ومتى ولماذا لا أعرف ” .

واستطردت: ” سأفتح الملف من جديد وأفضحكم جميعاً وأنا أحمل القضاء العراقي المسؤولية على سلامتي أنا وعائلتي وأصدقائي تم تهديدنا في مركز الشرطة من قبلهم أمام أعين الضباط الخفر وكل هذا وخرجوا بكفالة لا أكتفي بيوم فأنتم من شوهتم البلد وشوهتم جيلكم وشوهتم سمعة كل عراقي وعراقية ” .