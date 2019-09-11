شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لن تصدق.. 50 مليون راتب شهرين فقط لضابط تابع للشرعية برتبة لواء (وثائق وتفاصيل صادمة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة للحكومة الشرعية، تداول ناشطون وثيقة رسمية لأمر صرف راتب شهرين للواء حسين عرب بمبلغ خيالي هو 50 مليون ريال..

الوثيقة صادرة في تاريخ 27 مايو الماضي من البنك المركزي تثبت صرف المبلغ للواء حسين عرب كراتب شهري أبريل ومايو بمبلغ صافي بعد استقطاع الضرائب 46 مليون وخمسمئة ألف ريال يمني.

Advertisements

ويقول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي أن مرتبات ضخمة كهذه في ظل أوضاع حرب تعيشها البلاد، واتساع رقعة الفقر والجوع بين المواطنين، بالتأكيد سيكون سبباً رئيساً لهذه الحكومة لإطالة أمد الحرب وممانعتها لأي معالجات أو حوارات تفضي لحل الأزمة الراهنة، طالما وأنها أكبر المستفيدين من هذه الصراعات!.

25 مليون ريال راتب شهر واحد فقط للواء عرب أي ما يعادل 42 ألف دولار شهرياً!!..