شاهد لن تصدق.. 50 مليون راتب شهرين فقط لضابط تابع للشرعية برتبة لواء (وثائق وتفاصيل صادمة)

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عدن - ياسمين التهامي - في فضيحة جديدة للحكومة الشرعية، تداول ناشطون وثيقة رسمية لأمر صرف راتب شهرين للواء حسين عرب بمبلغ خيالي هو 50 مليون ريال..
الوثيقة صادرة في تاريخ 27 مايو الماضي من البنك المركزي تثبت صرف المبلغ للواء حسين عرب كراتب شهري أبريل ومايو بمبلغ صافي بعد استقطاع الضرائب 46 مليون وخمسمئة ألف ريال يمني.
ويقول ناشطون على منصات التواصل الإجتماعي أن مرتبات ضخمة كهذه في ظل أوضاع حرب تعيشها البلاد، واتساع رقعة الفقر والجوع بين المواطنين، بالتأكيد سيكون سبباً رئيساً لهذه الحكومة لإطالة أمد الحرب وممانعتها لأي معالجات أو حوارات تفضي لحل الأزمة الراهنة، طالما وأنها أكبر المستفيدين من هذه الصراعات!.
25 مليون ريال راتب شهر واحد فقط للواء عرب أي ما يعادل 42 ألف دولار شهرياً!!..
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