أزمة مشتقات وكهرباء في جنوب اليمن نتيجة صراع المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن

رفضت حكومة هادي، توفير المشتقات النفطية اللازمة لتفادي الاوضاع المتدهوره في المحافظات الجنوبية التي تعاني من أزمة حادة في المشتقات النفطية بالتزامن مع تضاعف عدد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مصدر في شركة مصافي عدن إن حكومة هادي اوقفت اغلب صفقات توريد المشتقات النفطية، وذلك في اطار الحرب غير المعلنة بين حكومة هادي وبين المجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا.

وأكد المصدر أن وزارة المالية في حكومة هادي رفضت ارسال تعزيزات مالية لشركتي النفط والمصافي في مدينة عدن من اجل توفير المشتقات النفطية ،، معتبرة أن تلك المؤسسات الحكومية خارج سيطرتها.

من جانبه حمل الانتقالي، حكومة هادي مسؤولية توفير المشتقات النفطية ، مؤكداً انه غير مسؤول عن توفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء على اعتبار ان حكومة هادي ما تزال تسيطر على قرارات الشركة.

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واوضح المجلس انه قام بشراء شحنة إسعافية تبلغ حوالي 10 آلاف طن متري وقود للكهرباء من أحد التجار المحليين.