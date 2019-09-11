الاكثر مشاهدة - للمتزوجين فقط .. مول ضخم في السعودية يمنع دخول العزاب .. لن تصدق ماذا يحدث بداخله

شكرا لقرائتكم خبر عن للمتزوجين فقط .. مول ضخم في السعودية يمنع دخول العزاب .. لن تصدق ماذا يحدث بداخله والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت صحيفة سعودية أن بعض المولات الشهيرة في الرياض منعت، دخول الشباب، رغم أن الجهات المعنية في بعض المدن ومنها الرياض أصدرت قبل بضع سنوات قراراً بالسماح لهم بالدخول بشرط الالتزام بالآداب العامة واللبس اللائق.

ووفقا لـ “الوطن”، فإن أحد المولات الشهيرة بالعاصمة يوصد أبوابه أمام الشباب، من بينهم سعوديون وجنسيات خليجية وعربية، استغربوا منعهم من الدخول حيث تغلق البوابات بعدد من حرّاس الأمن، الذين يقفون حائلاً دون دخول المتسوقين ما لم يكونوا بصحبة عوائلهم أو أطفالهم.

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ويحاول الشباب إقناع رجال الأمن بالسماح لهم بالدخول، ويستمر النقاش معهم طويلاً في مشهد لافت للمارة ومخالف لتوجيهات إمارة الرياض التي صدر عنها قبل عدة سنوات قراراً يقضي بالسماح بدخول العزاب للمجمعات التجارية.

ورد المسؤولون عن القرار بأنها توجيهات وتعليمات الإدارة ونحن ننفذها، فيما ذكر الحساب الرسمي للمجمع على «تويتر» أن المجمع يمنع دخول العزاب في عطلة نهاية الأسبوع فقط، ويستقبل العزاب في باقي الأيام الأخرى.



وليست هذه الحالة الواحدة، حيث يوجد مول آخر بالعاصمة يمنع دخول العزاب، وقال أحد المسؤولين عن المجمع إنهم يمنعون الدخول للمجمع بعد الساعة السادسة مساء، وذلك لمنع اكتظاظ المجمع بالشباب، متوقعاً أن يتم السماح بالدخول مع افتتاح «موسم الرياض» الذي سينطلق في 15 أكتوبر 2019 المقبل ويستمر ثلاثة أشهر.

وقال بعض الشباب إن هذه القرارات سببت لهم حالة من الاستياء لأنها لا تستند لقانون محدد يسري على الجميع، حيث إن غالبية المدن تسمح بدخول العزاب، وكذلك في بعض مجمعات وحدائق العاصمة لا تمنع الدخول، مما يؤكد أن قرار المنع يتخذ حسب أهواء القائمين على تلك المواقع وليس وفق نظام يلتزم به الجميع ويحول دون التمييز بين الأفراد.