الاكثر مشاهدة - ضربة مباغتة قبل قليل أثناء خطاب ‘‘نتنياهو’’ تقلب الوضع رأسًا على عقب .. والأخير يقطع الكلمة وإعلان حالة الطوارئ (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة مباغتة قبل قليل أثناء خطاب ‘‘نتنياهو’’ تقلب الوضع رأسًا على عقب .. والأخير يقطع الكلمة وإعلان حالة الطوارئ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهرت لقطات تلفزيونية اندفاع حراس نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإبعاده عن منصة كان يقف عليها أثناء تجمع انتخابي في مدينة أسدود (جنوب)، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد دوي صفارات الإنذار للتحذير من هجوم صاروخي من غزة. وانطلقت عدة صواريخ من قطاع غزة نحو مدينتي عسقلان وأسدود، حسب قناة “كان” الإسرائيلية الرسمية. ​ ​​​​ ​​​​ Advertisements ​​​​​ وقالت القناة إنه لم تقع أية إصابات جراء إطلاق الصواريخ، فيما أمرت بلدية مدينة عسقلان بفتح الملاجئ تحسبا لأي تصعيد أمني. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، “متابعة للتقارير الأولية عن إطلاق صافرات الإنذار قبل قليل في الجنوب، تم رصد إطلاق قذيفتيْن صاروخيتين من غزة باتجاه إسرائيل، تمكنت منظومة القبة الحديدية من اعتراضهما”.

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