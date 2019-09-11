شكرا لقرائتكم خبر عن ‘‘أنت ديوث ولست رجلا لماذا لم تفعل مثل والدي؟’’ .. نجل المخلوع يخرج عن صمته ويهاجم الرئيس بعد تسليم... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شن نجل الرئيس الليبي المخلوع، الراحل معمر القذافي،سيف الإسلام القذافي هجوما ناريا على رئيس النظام السوري، حيث وصف الأخير بـ "الديوث".

وكتب سيف القذافي على حسابه في تويتر : " بشار الأسد أنت ديوث ولا تملك من أخلاق الرجال شئ".

وأضاف في هجومه على " بشار": " لو كنت تمتلك ربع ما يمتلكه معمر القذافي لما جمعت المليشيات من كل حدب وصوب ليقتلوا شعبك، أن كنت تتعرض لعدوان كما تتدعي فقاتل أنت وأبنائك كما قاتل معمر وأبناءه".

وسخر بعض رواد تويتر من تدوينة نجل القذافي بالقول : " ده على أساس إن الميليشيات الموجوده حاليا فى ليبيا لم يجمعها القذافى من كل حدب وصوب من أفريقيا لمقاتلة شعبه قبل أن يقتل هو".

وعلق آخر : " كيف لك أن تحمل إسم سيف الإسلام القذافي ع التويتر وتقوم بالسب والشتم في تغريداتك ع البشر من أين لك الحق في ذلك احمل أسمك الحقيقي أو أي إسم آخر وقل ما تريد".

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