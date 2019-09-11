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عــــــــــاجل: السعودية تتعرض لهجوم عسكري ايراني مباغت وقناة العربية تقطع جميع برامجها وتنقل تطورات الاحداث.. شاهد

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - خبر عاجل اوردته قناة العربية اوضحت فيه ان قوات التحالف اسقطت قبل قليل طائرة حوثية مسيرة 

واعلن التحالف العربي قبل قليل عن اسقاط طائرة مسيرة في الاجواء اليمنية اطلقها الحوثيين من صنعاء باتجاة السعودية.

 

 

جديد الحدث أونلاين:

 

 

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استمرار الحوثيين في اطلاق الطائرات المسيرة يكشف زيفهم في الغربة بوقف الحرب وبدء محادثات مع الجانب السعودي حسبما اعلنت الولايات المتحدة الامريكية

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