شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن التحالف يعترض طائرة مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه نجران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن التحالف العربي، صباح اليوم الأربعاء، اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة" أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية.

جديد الحدث أونلاين:

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وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: "قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه الأعيان المدنية بمدينة نجران"، مشيراً إلى أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد العقيد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير قدراتها بكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.