مليشيا الحوثي تلزم المعلمين والمعلمات بحضور دورات طائفية في صنعاء

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 ـ متابعات

ألزمت مليشيا الحوثي الانقلابية، المعلمين والمعلمات ومدراء المدارس الاهلية والخاصة في العاصمة صنعاء على حضور دورات طائفية تحرض على العنف والكراهية وهددت من يتغيب بالاعتقال.



ونقلت وكالة خبر، عن مصادر تربوية إن مليشيات الحوثي أجبرت مديري المدارس الأهلية والمعلمين والمعلمات على حضور دوراتها الطائفية لعدة أيام.

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وتابعت المصادر إن المليشيا ركزت على ضرورة حضور مدرسي مادتي القرآن والإسلامية دوراتها الطائفية وإقناعهم بمحتوى مقرراتها بهدف تغيير فكر الطلاب وتوجهاتهم وهوياتهم اليمنية بأفكارها المتطرفة والضالة.

وأشارت إلى أن الدورات ينظمها ثقافيو الجماعة للمعلمين ومدربات حوثيات للمعلمات وتدرس فيها ملازم الصريع حسين الحوثي مؤسس الجماعة وتبث فيها محاضرات للإرهابي عبدالملك الحوثي.

وتسعى مليشيات الحوثي نشر الفكر الإيراني المتطرف المحرض على العنف والكراهية، في محاولة لترسيخ أفكار الجماعة المستوردة من إيران في عقول طلبة المدارس من أجل الدفع بهم إلى جبهات القتال.