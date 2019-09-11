مواجهات عنيفة في منطقة شخب بمحافظة الضالع

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
تمكنت القوات المشتركة في جبهة الضالع من صد زحفا لمليشيا ايران الحوثية في محيط منطقة الزبيريات والريبي شرق وجنوب شرق مدينة الفاخر.
وقالت مصادر خاصة أن مواجهات اندلعت بين القوات المشتركة من جهة ومليشيا ايران الحوثية من جهة اخرى مساء امس في جبهة الزبيريات فيما توسعت المواجهات الى جبهة الريبي حتى وصلت الى جبهتي حبيل الضبة وحبيل الشاعري بالشغادر.
وذكرت ذات المصادر أن المليشيات الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع القوات الجنوبية في الأطراف الغربية لمنطقة شخب تحت غطاء نيراني مكثف، لكن سرعان ماتم رصدها والتعامل معها على الفور وإجبارها على التراجع بعد مصرع عدد من عناصرها المتسللة باستهداف مباشر.
واستمرت المواجهات المحتدمة لأكثر من ساعتين ونصف دون توقف، استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، تخللها قصف مدفعي استهدفت فيه وحدة الدبابات التابعة للقوات الجنوبية تمركز المليشيات الحوثية في مناطق شرق عويش وجنوب الزبيريات.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.