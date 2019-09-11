التحالف يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين بنجران

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

تركي المالكي

كتب متابعات_الخليج 365

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المدنيين بمدينة نجران.



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وأشار العقيد المالكي، في بيان كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".