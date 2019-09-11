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الأربعاء 11 سبتمبر 2019
تركي المالكي
كتب
متابعات_الخليج 365
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، باتجاه المدنيين بمدينة نجران.
وأشار العقيد المالكي، في بيان كما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إلى أن "محاولات الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق الطائرات بدون طيار مصيرها الفشل، ويتخذ التحالف الإجراءات العملياتية كافة، وأفضل الوسائل للتعامل مع هذه الطائرات لحماية المدنيين والأعيان المدنية".
وأكد المالكي "استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".
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كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يعترض ويسقط طائرة مسيّرة أطلقتها الميليشيا الحوثية باتجاه المدنيين بنجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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