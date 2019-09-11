شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل..قبل قليل الحكومة اليمنية تقبل الحوار مع الانتقالي وتصدم الجميع بهذا الشيئ والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكدت صحيفة" الامناء" ان حكومة معين عبدالملك قبلت الحوار مع الانتقالي بدون شروط مسبقة.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها ان حكومة معين وافقت بالحوار مع الانتقالي بعد فشلها من تحقيق اي انتصارات على الارض في عدن وأبين شبوة.
وقالت ان البيان المشترك للسعودية والامارات أحبط كل مساعي الحكومة الشرعية وحطم آمالها.
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