شكرا لقرائتكم خبر عن لاينتمي للشرعية ولا للانتقالي ولا للحوثي ولا يوالي الامارات ولا السعودية ..هادي يتنازل عن السلطة عن طيب خاطر لهذه الشخصية التي تحظى باحترام الجميع داخل اليمن وخارجها ( صورة + الاسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عقب حديث الصحفي اليمني فتحي بن لزرق في منشور له عن ضرورة ظهور طرف ثالث لقيادة اليمن والوصول بها الى بر الامان وابعاد الرئيس هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس لزبيدي .

يكاد يكون هنك شبه اجماع على ان هذه الشخصية التي تحظى بقبول داخلي واقليمي ودولي هو شوقي هائل سعيد المحافظ الاسبق لمحافظة تعز ورئيس مجلس ادارة شركة هائل سعيد انعم.

وكان الاعلامي اليمني فتحي بن لزرق قد ذكر في منشور له بأن الوقت حان لظهور الطرف اليمني الثالث الذي سيقف الى جانب الشعب اليمني ويرفض تنازلت الشرعية وعبث الاطراف الأخرى في الساحة اليمنية.

وقال بن لزرق في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر رصدها محرر أبابيل نت :حان الوقت لظهور طرف يمني ثالث يقف الى جانب اليمن ومعاناة شعبه.

واضاف، طرف ثالث يرفض تنازلات الشرعية وعبث الأطراف الاخرى.. مشيرا بأن كل الظروف اليوم مهيئة لظهور هذا الطرف فأعداده في تزايد ولم يعد بحاجة الا الى القليل من التواصل والتنظيم.

وختم منشوره بقوله بأن الوقت حان ان يقول الشرفاءكلمتهم دونما وصاية لانقاذ البلاد.. ولم يكشف تفاصيل اكثر من هو الطرف وبقيادة من .