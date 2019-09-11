الإمارات تزود قطاع الصحة في أبين بشحنة مكملات غذائية

Advertisements Advertisements الأربعاء 11 سبتمبر 2019 صورة أرشيفية كتب متابعات_الخليج 365 زودت دولة الإمارات قطاع الصحة والسكان في محافظة أبين بشحنة من المكملات الغذائية ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي أطلقتها خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، في محافظات عدن، لحج، وأبين، ويجري تنفيذها تحت إشراف الهلال الأحمر الإماراتي بالتنسيق مع السلطة المحلية.

Advertisements وتشمل شحنة المكملات الغذائية سلسلة من الأعمال الإنسانية الإغاثية والصحية إلى جانب مستلزمات النظافة والتعليم. وقال مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية خنفر في أبين، صلاح بالليل، إن "شحنة المكملات الغذائية جاءت في وقتها نظراً لوجود عدد كبير من الأطفال المرضى الذي يعانون مشاكل صحية من بينها سوء التغذية وهم بحاجة ماسة للرعاية الصحية، مثمناً دعم دولة الإمارات لمديرية خنفر وقطاع الصحة بها خاصة، والمحافظة عامة. Advertisements Advertisements

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