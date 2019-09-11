افتتاح معرض «في حب مصر واليمن» بدار الأوبرا المصرية في القاعة الموسيقية

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الأربعاء 11 سبتمبر 2019

أشرف ذكي

كتب متابعات_الخليج 365

أفتتح كلا من الدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون نقيب الممثلين في مصر والدكتور مصطفى جاد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية في أكاديمية الفنون معرض في حب مصر واليمن في دار الأوبرا المصرية في القاعة الموسيقية.



حضر الافتتاح وزير الثقافة اليمني السابق محمد أبوبكر المفلحي ونائب وزير الثقافة الحالي عبدالله باكداده ووزير الإعلام اليمني السابق حسن اللوزي والسفير المصري السابق في اليمن الدكتور أشرف عقل وعن الملحقية الإعلامية لسفارة اليمن عبد الرقيب منصور.

كما تكلل الإفتتاح بحضور الفنان والموسيقار اليمني أحمد فتحي والملحق المستشار الثقافي اليمني الدكتور محمد العبادي والدكتور وليد ياسين ومديرة المركز الثقافي عائشة العولقي و الفنان المصري الدكتور عادل بنيامين والفنان الفلسطيني ياسر أبو سيدو والاعلامي عمر غريب حشيش وعدد من الشخصيات الإجتماعية الثقافية في البلدين.

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وحضر المعرض عدد كبير من نجوم الدراما اليمنية منهم الفنان نبيل حزام والفنانه سالي حماده والفنانه مروه خالد والفنان محمد فاروق الغصيني والفنان محمد أبلان والاستاذ محمد الحبيشي مؤلف عدد من المسلسلات اليمنية وكذلك عدد كبير من المثقفين وأساتذة الفن والثقافة في كل من مصر واليمن وما يجدر الإشارة إليه أن معرض في حب مصر واليمن يضم 65 لوحه تشكيلية رسمها الفنان خلال تواجده في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات منها خمسين لوحة تعرض لأول مره ويعتبر هذا هو المعرض التشكيلي الشخصي الرابع للفنان في مصر يجمع أعمال الفنان في قاعة واحده .

وقد حضرت في موضوعات اللوحات الكثير من تفاصيل وملامح الثقافة الشعبية المصرية واليمنية ورسم الفنان مناظر من القرى في ريف مصر واليمن وأوجه التشابة بين تراث وحضارة مصر واليمن التي تعتبر من أعرق الحضارات كما رسم الفنان مجموعة من اللوحات لأماكن تختزنها ذاكرتة من شوارع القاهرة القديمة بقلاعها الأثرية ومساجدها ومناراتها وشوارع صنعاء القديمة .

كما رسم الاهرامات من زوايا متعدده منها لوحات بالألوان ولوحات بالأبيض والأسود كما رسم الفلاح والمرأة المصريه واليمنية وملامح البيئة المصرية والطبيعة التي تقترب كثيرا من ملامح البيئة والطبيعة في اليمن وكذلك رسم الفنان عدد من اللوحات التي تعكس جمال الثقافة الشعبية في كلا البلدين .

وتنوعت المدارس والإتجاهات التشكيلية التي تناول فيها الفنان موضوعاته حيث دمج في لوحاته أكثر من مدرسه وقد أشار الفنان إلى إختياره للدمج بين الأساليب في الإتجاهات حسب الحاجه التي يتطلبها موضوع اللوحه فقد تستخدم المدرسة التعبيرية لأنها تتناسب مع توصيل فكرة معينه يريد نقلها للمتذوق وكذلك قد يتطلب موضوع اخر رسم اللوحه حسب المدرسة الواقعية أو التأثيرية أو بالأبيض والأسود وكذلك هناك موضوعات تتناسب مع المدرسة التجريديه وهكذا نقل الفنان موضوعات متعدده بطرق وأساليب متنوعة نقل فيها العديد من موضوعات البيئة المصرية واليمنية.