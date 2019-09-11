شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : قوات الجيش الوطني تتحدى الطيران الاماراتي وتقتحم اهم مواقع المجلس الانتقالي وتحقق انتصار مفاجئ ..«تفاصيل طارئة» والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - استكملت قوات الجيش اليمني، السيطرة على معسكر “ثماد”، التابع لقوات الإنتقالي في ثمود محافظة حضرموت
وقالت مصادر “المشهد اليمني”، أن القوات الحكومية سيطرة على معسكر “ثماد” بعد مواجهات عنيفة مع قوات الإنتقالي، وغنمت معدات وآليات عسكرية كانت في المعسكر.
وأشارت المصادر بأن السيطرة على معسكر ثماد،تكمن اهميته بأنه يكشف الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجـــل : قوات الجيش الوطني تتحدى الطيران الاماراتي وتقتحم اهم مواقع المجلس الانتقالي وتحقق انتصار مفاجئ ..«تفاصيل طارئة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.