عاجـــل : قوات الجيش الوطني تتحدى الطيران الاماراتي وتقتحم اهم مواقع المجلس الانتقالي وتحقق انتصار مفاجئ ..«تفاصيل طارئة»

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عدن - ياسمين التهامي - استكملت قوات الجيش اليمني، السيطرة على معسكر “ثماد”، التابع لقوات الإنتقالي في ثمود محافظة حضرموت

وقالت مصادر “المشهد اليمني”، أن القوات الحكومية سيطرة على معسكر “ثماد” بعد مواجهات عنيفة مع قوات الإنتقالي، وغنمت معدات وآليات عسكرية كانت في المعسكر.



وأشارت المصادر بأن السيطرة على معسكر ثماد،تكمن اهميته بأنه يكشف الصحراء من النقعة الى مرة، وبالتالي فإن الحكومة قد أمنت الخط الصحراوي لضمان وصول اي تعزيزات عسكرية للجيش بسهولة تامة إلى مطار عتق.