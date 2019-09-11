شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ..شابة حسناء وفي غاية الجمال...يانس ابغى اتزوج من اي شخص ولو ربع ساعة فقط ( فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو، لقطات كوميدية لفتاة حسناء أفصحت من خلاله عن رغبتها في الزواج.

وكشف الفيديو، الذي شاركته الفتاة على ” تيك توك ” عن طلبها الزواج من أي شخص وإن كان فقيرًا، وذلك عبر كلمات الفنانة المصرية الراحلة زينات صدقي، من خلال مقطع من أحد أفلامها الكوميدية القديمة؛ حيث قالت: ” نفسي أتجوز يا رب ” .

كانت هذه تفاصيل خبر ”يا ناس أبغى أتجوز إن شاء الله لو ربع ساعة“..شابة حسناء تعرض نفسها للزواج من اي شخص وإن كان فقيرا(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.