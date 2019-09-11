شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : بن سلمان يطير إلى أبوظبي .. ووكالة الأنباء الإمارتية تعلن عن صفقة كبرى (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بحث وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، العلاقات الأخوية بين البلدين وأوجه التعاون والتنسيق والعمل المشترك.

جاء ذلك خلال استقبال ولي عهد أبو ظبي لوزير الطاقة في مجلس قصر البحر بالعاصمة الإماراتية، اليوم الإثنين، بحضور وزير الداخلية سيف بن زايد آل نهيان، ورئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل، وعدد من كبار المسؤولين بدولة الإمارات.

كما استعرض الأمير عبدالعزيز والشيخ محمد عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وتبادلا وجهات النظر بشأنه وتطرقا إلى أعمال مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين الذي انطلق اليوم في أبوظبي ويستمر حتى يوم 12 من شهر سبتمبر الجاري في رسم ملامح مستقبل صناعة الطاقة في العالم ومواجهة مختلف التحديات التي يشهدها هذا القطاع.